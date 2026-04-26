Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Rütbeni bileceksin

Galatasaray, Fenerbahçeli futbolcuların sahaya geldiği anda Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni Bileceksin' şarkısını çaldı.
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ezeli rakipleri buluşturacak bu derbiden dakikalar önce ev sahibi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar, şarkılı bir gönderme yaptı.
GÖNDERMELİ ŞARKI
Fenerbahçeli futbolcuların tamamı sahaya çıktıktan sonra Galatasaray anonsçusu tarafından Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni Bileceksin' şarkısı çalındı.
