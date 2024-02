Galatasaray'dan futbolcularına şampiyonluk mektubu Sarı-Kırmızılılar tamamen şampiyonluğa kilitlendi... Kulüpten de tüm futbolculara ayrı ayrı mektup gönderildi. Tüm mektuplarda 'şampiyonluk' detayının olması dikkat çekti. İşte o özel mektuplar...

ensonhaber.com

Süper Lig'de son haftalara yaklaşırken Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için adeta savaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk için her şey seferber edilmiş durumda.

Son olarak Galatasaray yönetimi tüm futbolculara ayrı ayrı mektup gönderdi.

İşte o mektuplar...

1 Fernando Muslera

Sevgili kaptanımız Nando, Galatasaray formasıyla sayısız başarıya imza attın, herkesin sevdiği ve saydığı Nando oldun, sokakta futbol oynanırken kaleye geçmek istemeyenler senin sayende kaleci olmayı sevdi ve istedi. Bu kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdın. Yeniden yükselişe geçmek için ihtiyacımız olan her şeye sahipsin. Kaptan, sahne yine senin, takımın sana çok ihtiyacı var. Haydi!

5 Eyüp Aydın

Sevgili Eyüp, Florya'ya geldiğin ilk gün, "Futbola başlama sebebim" demiştin Galatasaray için. Burada olmanın hayalini kuruyordun, bugün ise şampiyonluk hayali kuran milyonlarca Galatasaraylının umut beslediği isimlerden birisin. Kısa sürede bu takımın önemli bir parçası oldun. Galatasaray'daki ilk yılında yaşadığın şampiyonlukla genç Eyüplerin futbola başlamak için bir sebebi olabilirsin. Sıra sende.

6 Davinson Sanchez

Sevgili Davinson, Galatasaray'a geldiğin günden bu yana hep bizden biri gibi davrandın. Mücadeleniz, aidiyet duygunuz ve savaşçı ruhunuz bize çok yardımcı oldu. Sen sahadayken taraftarlarımız kendilerini güvende hissediyor. Atlético Nacional ile kazandığınız ilk şampiyonluğu unutmamışsındır. Ama burada şampiyon olursan, kimse seni unutmayacak. Unutulmaz olmak için savaşmaya devam et Patrón.

7 Kerem Aktürkoğlu

Sevgili Kaptanımız Kerem, bir marşımızda "adanmış hayatların umudu" deniyor Galatasarayımız için. Söylerken dilimizden kolayca aksa da belki de derin bir anlamı olduğunu unutuyoruz bazen. Hayatın akışında birçok şey yaşıyoruz ve onlar kimi zaman rutin görmeye başlıyoruz ama ne yaparsak yapalım ne dersek diyelim; Milyonların umudu olduğumuzu, hatta milyonların tek umudu olduğumuzu hep hatırlayalım. Bu umudun simgelerinden biri de sensin. Film olacak bir hayat hikayesine hergün yeni bir sayfa ekliyorsun. Umudu olmayanlara umut oldun, olmaz denilenleri yaptın, tükendik dediklerinde nefes aldın, nefes verdin. Yarın birgün torunlarımız Galatasaray'ı konuştuğunda, seni de konuşacaklar, efsanemiz olarak anacaklar. "Sihirbaz Kerem vardı" diyecekler. Bize kazandırdığın şampiyonlukları anlatacaklar. Bize kazandırdığın Avrupa Ligi şampiyonluğunu anlatacaklar. "Olmaz!" diyenleri mi duyar oldun? Olmaz diyenleri daha öncede yanılttın, yine yanılıtırsın. Çünkü sen adanmış hayatların umudusun.

8 Kerem Demirbay

Sevgili Kerem, Galatasaray'a geldiğinde, "Burası bir aile gibi" demiştin ve kısa sürede bu ailenin "Dayı”sı oldun. "Bazen yeğen, işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu, açacaksın avucunu. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin, bekleyeceksin sana geri gelmelerini" diyor herkesin çok iyi bildiği bir ‘dayı’. Sen açtın avucunu, şimdi seninle birlikte şampiyonluğu bekliyoruz. Haydi, Dayı!

9 Mauro Icardi

Sevgili Mauro, Seninle her an çok özel, eşsiz; her gol, her gülüş, her maç, her bağırış. Gittiğin her yere mutluluk götürüyorsun, insanlar sana dokunmak için saatlerce bekliyor, senin yanında olmak için her şeyini feda edebilecek milyonlarca taraftar var. Tüm bunları sadece güzel goller atarak elde etmediğin aşikâr. İnsanların kalbine ulaşabildin, onlardan biri oldun, onların umut ışığı oldun. Sana sarılabilmek için gözyaşı döken çocukların neşe kaynağısın. Ne iyi ettin de bizimle oldun, bizden biri olman bize büyük sevinç veriyor. Sana çok ihtiyacımız var ve her şeyde seninle olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz!

10 Dries Mertens

Sevgili Dries, Ülkemiz futbolunda herkes tarafından sevilmek pek sık rastlanan bir durum değildir ama sen bunu karakterinle, nezaketinle ve muhteşem samimiyetinle başardın. Bizden biri oldun, öyle ki Katrin bizim "yenge "miz, Ciro da oğlumuz ve kardeşimiz oldu. Galatasaray'a geldiğinde çok iyi bir futbolcu bekliyorduk ama sen bize bundan çok daha fazlasını verdin. Geçen yıl seninle şampiyonluğu kutlamak harikaydı, ikinci bir kutlama için ne dersin?

14 Wilfried Zaha

Sevgili Wilfried, Galatasaray'a geldiğin gün, o günlere kadar Spotify listelerinde yer almayan bir şarkı seninle birlikte haftalarca bir numarada kaldı. İngiltere'de tanınan ama asla ünlü olmayan bir spiker transfer duyurusunda yer aldı ve yine sosyal medyanın zirvesini zorladı. Hiç şaşırmadık çünkü sen kariyerin boyunca hep zirveyi zorladın, hep en iyisi olmak için çabaladın ve mücadele ettin. Bizi de zirveye taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Çünkü; biz seninle daha güçlüyüz, senin sayende daha güçlüyüz.

17 Derrick Köhn

Sevgili Derrick, Aramızda henüz çok yenisin ama çok kısa bir sürede hepimizin kalbini kazandın. Pozitif tavrın takım ve etrafındaki herkes için çok iyi. Artık sahada katkı yapma zamanın geldi. Neler yapabileceğini biliyoruz. DK27'nin iz bırakacağını biliyoruz. Hikaye şimdi başlıyor, haydi evlat. Mayıs ayında şampiyonluğu senin şarkınla kutlayacağız.

18 Berkan Kutlu

Sevgili Berkan, Galatasaray'a geldiğin günden itibaren çok şey yaşadın, acısı da oldu tatlısı da. Tıpkı hayat gibi... Ama bu süreçte değişmeyen tek şey vardı, o da mücadeleci kimliğin. Bu formayı her zaman sahiplendin, sarı ve kırmızı sadece formanda değil, kalbinde de birleşti ve sahadaki biz oldun. İtalya'daki serüvenin ardından sahadaki yerin ve sırtındaki numara biraz farklı olsa da katkın yine çok büyük. Mayıs ayında o kupayi yine ellerinde göreceğiz, yine sevinç gözyaşlarını dökeceğiz. Çocukluk aşkın için mücadeleye devam!

19 Günay Güvenç

Sevgili Günay, İstanbul'un farklı semtlerinde oynarken sen hep burayı düşlüyordun ve sonunda hayaline kavuştun. Senin gibi kazanma ruhu üst düzeyde, mücadele gücü yüksek oyuncular için bazen beklemek kolay olmuyor, biliyoruz. Ama sen sahada olduğun zaman en iyisini veriyorsun, olmadığın zaman da bütünleştirici yapınla soyunma odasını bir arada tutan önemli bir lidersin. Sana çok ihtiyacımız var, varlığın bize çok güç katıyor ve bu serüvenin sonunda kupa ellerimizde olduğunda, senin de katkın çok büyük olacak.

20 Tete

Sevgili Tete, Geldiğin gün Türk spor basını günlerce başka bir şey konuşmadı. Herkes büyük bir futbolcu kazandığımız için bizi tebrik etti ve biz de çok mutlu olduk. Olağanüstü bir yeteneğin var ve top ayağına geldiğinde seni durdurmak mümkün değil. Taraftarlar, takım arkadaşların ve sarı kırmızıyı seven herkes sana çok güveniyor. Sezon sonunda lig kupasını kaldırdığımızda seni gülümserken görmek bizi çok mutlu edecek. Kükre, aslanım!

22 Hakim Ziyech

Sevgili Hakim, Dünya futbolunun sihirbazı.... Yeteneğinle yıllardır tüm dünyayı kendine hayran bıraktın. Seninle çok güçlüyüz, Galatasaray'ın ve milyonlarca taraftarının senin sihrine ihtiyacı var, senin sihrinle bitiş çizgisine ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Kükremek istediğinde unutma ki arkanda seni seven milyonlarca insan var.

23 Kaan Ayhan

Sevgili Kaan, Bazı kahramanların pelerini olmaz. Bazı kaptanların da kolunda pazıbendi olmaz. Sen ilk geldiğin andan beri sahadaki komutanlardan biri oldun, nerede ihtiyaç varsa orada elinden gelenin en iyisini yaptın. Zorlu şampiyonluk yolu seninle bize daha kolay. Yaptığın fedakarlığın sana kahramanlık olarak dönecek. Bu sene o kupa yine senin elinde tribünleri dolaşacak.

25 Victor Nelsson

Sevgili Viktor, Sıcak bir Ağustos gününde ülkeni ilk kez terk ederek dilini bilmediğin bir ülkeye geldin. Belki biz de senin dilini bilmiyorduk ama kısa süre içerisinde birbirimizi çok sevmek için aynı dili konuşmak gerekmediğini anladık. Sen bu ligin en iyi futbolcularından birisin. Geçen sene son anda yaptığın müdahaleler ile şampiyonluğun mimarlarından oldun. Bu sezon yine kadroda olduğunda gözümüzü kapamamızı sağladın. Sana çok güveniyoruz. Ve “vi elsker dig meget”!

27 Sergio Oliveira

Sevgili Sérgio, Bir insan yanınızda olmadığında, onun gerçek değerini o zaman anlarsınız. Son birkaç haftadır senin yokluğunda bunu hissettik. Geri dönmen harika, çünkü artık şampiyonluğu kazanmak için daha fazla umudumuz var. Tıpkı geçen yıl bizi şampiyonluğa taşıdığın gibi, sana yine ihtiyacımız var. Zarafet ve mücadeleyi harmanlıyorsun. Bunlar Galatasaray'ı da temsil eden nitelikler. Senin yardımınla bir kez daha "Freed from Desire!" diye söyleyerek zirvede olacağız.

33 Gökdeniz Gürpüz

Sevgili Gökdeniz, 2006 yılında Duisburg'ta başlayan hayat serüvenin, seni 17 yıl sonra İstanbul'a taşıdı. Milyonlarca insanın umudu, neşesi, acısı, kederi, anlamı olan bir kulübün bir parçası oldun ve bir anda milyonlarca insanın da umudu oldun. Profesyonelliğin ilk dakikalarında hemen bir gol katkısı vererek milyonlara hayal kurdurdun. Gelecekti 10 numaramız Gökdeniz olacak, bizi başarılara taşıyacak dedirttin. Henüz yolun başındayken kazanacağın şampiyonluk hiç unutulmayacak bir anı olarak kalacak hafızanda. Birçok şampiyonluğun ilki olarak...

34 Lucas Torreira

Sevgili Lucas, Galatasaray'a geldiğin günden beri hayatında neler değiştiğini hiç düşündün mü? Evet, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynadın, orada önemli başarılar elde ettin. Uzaktan izlerken, o kulüplerin ne kadar şanslı oldugunu düşünürdük seni görünce. Artık bizim için diyorlar bunu, "Lucas'ı olan kazanır" diyorlar. Biz kazandık. Seni kazandık, şampiyon olduk ama kazancımız bununla sınırlı değil. Seninle bir kardeş kazandık, bir abi kazandık, bir evlat kazandık. Ailemizden biri oldun, gün oldu seninle ağladık, gün oldu seninle güldük, gün oldu biz seni ayağa kaldırdık, gün oldu sen bizi ayağa kaldırdın. Buz gibi bir Galatasaray adası gecesinde, bizleri ve takım arkadaşlarını ne kadar aile olarak gördüğünü anlatırken titreyen o sesin, yarın senin emeklerin sayesinde yine kazanacağımız kupalar sayesinde şampiyonluk şarkıları söyleyecek. Belki yine birlikte gözyaşı dökeceğiz ama onlar sevinç gözyaşları olacak, sevgili kardeşimiz Lucas.

42 Abdülkerim Bardakçı

Sevgili Abdülkerim, 10 yıl öncesine geri gittiğinde neyi hatırlıyorsun? Konyaspor'da koca ilk yarıda, o da ligin ilk haftasında 45 dakika sol bek oynadıktan sonra ligin ikinci yarısında TFF 3. Lig temsilcilerinden Selçukluspor'a kiralanıp orada da sadece 6 maç oynadığını mı? Yoksa o günlerde kendine "herkese göstereceğim, bundan daha iyisini yapacağım" dediğini mi? Pes eden, vazgeçen bir Apo'yu biz hiç hayal edemiyoruz çünkü parçalıyı giydiğin ilk günden itibaren senin vazgeçtiğini, pes ettiğini hiç görmedik. Düştüğümüz yerde ayağa kaldırdın, zorlandığımız yerde ayakta tuttun. Bize verdiğin güçle hayallerimiz de güçleniyor. Sahadaki savaşçı ruhun, saha dışındaki kişiliğinle bu kulübün tarihinde ismin altın harflerle yazılacak. Selçuklusporlu Apo'nun hayat hikayesi anlatılacak, Galatasaray'a geldiği sende şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'nde devlerin korkulu rüyası oldu, sonraki sene birkez daha şampiyon olup bir de Avrupa Ligi'ni kazandı. Bu hayali kurmanın sebeplerinden biri sensin, haydi hep birlikte gerçekleştirelim.

50 Jankat Yılmaz

Sevgili Jankat, Galatasaray'ın şanlı tarihinde her zaman çok iyi kaleciler olmuştur, kendi altyapımızdan yetişen çok nadir isim vardır tarihimiz boyunca. Bunun sebebi belli; senin saçtığın ışığı saçmadı çoğu, öyle bir ışık ki bu, görenlere "bir yıldız doğuyor" dedirtiyor. Her antrenmanda daha iyi olmak için savaşan, abilerinin yanında her gün biraz daha gelişen bir pırlantasın. Senin de katkılarınla kariyerindeki ikinci şampiyonluğu kutlayacağız.

53 Barış Alper Yılmaz

Sevgili Barış Alper, Hani bilgisayar oyunlarının kariyer modları olur ya… Orada bile seninki gibi bir hikâyeye rastlamak pek mümkün değil. Yalnızca iki buçuk yıl önce, bir genç yetenek olarak katıldığın Galatasaray’da, bugüne kadarki en büyük yükseliş öykülerinden birini yazmaya devam ediyorsun. Farklı farklı mevkilerde, sahanın her bir köşesine yaldızlı harflerle yazdığın bu öyküyü, şanslıyız ki biz de yaşayarak takip ediyoruz. Öykünün sıradaki bölümü olan şampiyonluğu ise sabırsızlıkla bekliyoruz.

56 Baran Demiroğlu

Sevgili Baran, 6 Aralık 2022'de stadımızda fileleri ilk kez havalandırdın ve bir hazırlık maçı da olsa taraftarımız senin mutluluğunu coşkuyla paylaştı. Bu sadece bir başlangıçtı, örnek aldığın Bafetimbi Gomis gibi bu camiada iz bırakan bir futbolcu olmanın ilk adımlarıydı. Ligin en zor deplasmanlarından biri olan Sivasspor maçında hocan seni sahaya sürdüğünde de ortaya koyduğun savaşçı ruhla ne kadar azimli olduğunu gösterdin. Forma şansı yine geldiğinde, yine o ruhunu göster ve şampiyonluk yolunda katkını yap. Sana çok güveniyoruz.

58 Ali Yeşilyurt

Sevgili Ali, Bülent Korkmaz'ın hikayesini biliyor musun? Galatasaray altyapısında yetişip kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olduğunu... bazen kafanı yastığa koyduğunda mutlaka futbolda geleceğini düşünüyorsundur. Aklına Bülent Korkmaz'ı da getir, Ozan Kabak'ı da. Hatta yakın zamanda Emin Bayram'ı da. Sıra sende, Ali. Bu sene yaşayacağımız şampiyonlukta da katkın olacak, bundan sonraki serüveninde de. Yeter ki, bizim sana inandığımız gibi sen de kendine inan.

72 Ali Turap Bülbül

Sevgili Ali Turap, Florya kapısındaki "sizi buraya getiren yeteneğiniz burada tutacak olan ise karakterinizdir" yazısını ne güzel de benimsemişsin. Çok inandığımız yeteneğinle çok mutlu olduğumuz karakterinin bir araya gelmesiyle burada olmayı çok hak eden bir değerimiz haline geldin. Her antrenmanda ortaya koyduğun mücadele sayesinde Okan hoca sana hak ettiğin formayı verdi ve vermeye de devam edecek. Sezon sonu şampiyon olduğumuzda bu hikâyenin bir parçası olarak gurur dolu günler seni bekliyor olacak.

81 Hamza Akman

Sevgili Hamza, Milyonlarca çocuğun odasında babanın Galatasaray formasıyla ellerinde kupalar yükselirken olan posterleri asılıydı. Baban bizim şansımızdı, sen babanın uğuru oldun. Kendi maceranda alacağın rolü heyecanla bekliyoruz. Şimdi senin odalarda poster olma sıranı bekliyoruz. Yüzlerce yeteneğin arasından sıyrılıp olağanüstü yeteneğin ve çalışma azminle Galatasaray A Takım futbolcusu oldun. Binlercesi hayal eder, çok azları başarır. Sen başardın ve kendinle iftihar edebilirsin. Top sürüşün, saha görüşün, pas atarken kararlılığın, top ayağınla her buluştuğunda bize çok güzel şeyler hayal ettiriyorsun. Sahnedeki başrolü almaya az kaldı.

83 Efe Akman

Sevgili Efe, Galatasaray tarihinin en önemli şampiyonluklarından biri olan 2005-2006 sezonundaki şampiyonluk mihenk taşlarından biri olan Erciyesspor maçından bir gün sonra doğdun. Belki de bizim için o sezonun uğuru olmuştun, bu sezon yine bizim uğurumuz olacağına şüphemiz yok. Senin bu kutsal formayı kısa sürede alıp Galatasaray'ın değişmez oyuncularından biri olup adına şarkılar yazılacağına yürekten inanıyoruz. Seni gören herkesi hayretlere düşürüyorsun, oyunundaki olgunluk, sahanın her noktasında elinde pusula varmışçasına hakim olman ve zorları kolaymış gibi göstermen bu inanışın en temel sebepleri. Seni bekliyoruz, Aslan parçası.

91 Tanguy Ndombele

Sevgili Tanguy, Hikayen Longjumeau'da başladı. Yirmi bin nüfuslu bir kasabanın çocuğu olarak başlayan ve gittiğin her yerde büyük izler bırakarak Fransa milli takımı ve Serie A şampiyonluğu ile sonuçlanan bir başarı öyküsü. Hayatının bu aşamasında Galatasaray'da bizimle birliktesin. Sen geldikten sonra Avrupa'nın büyük takımlarının neden senin için mücadele ettiğini daha iyi anladık. Taklit edilmesi zor bir futbol stilin var ve sahadayken her zaman büyük katkı sağlıyorsun. Mayıs ayında senin de katkılarınla şampiyon olursak, milyonlarca taraftarı ve 20.000 nüfuslu bir kasabayı mutlu edeceksin. Haydi, hep birlikte mutluluk için savaşalım.

92 Serge Aurier

Sevgili Serge, sadece bir kaç gündür bizimlesin. Belki de şampiyon olursak diğer kulüplerde şahit olduğun gibi bir sevinç olacağını hayal ediyorsun. Emin ol çok daha fazlasını yaşayacaksın. Şampiyonluk yolunda senin varlığım bize büyük bir güç katacak. Didier’in dediği gibi artık milyonlarca Cimbombom arkadaşın var. bazen sahada bazen sokakta ama nerede ihtiyacın varsa orada.

95 Carlos Vinicius

Sevgili Carlos, Bundan yaklaşık 24 yıl önceydi. Mario Jardel, ceza sahasında topa dokundu ve Avrupa’nın en büyük kupasını Galatasaray’a getirdi. Her kulüp gibi bizim de iyi ve kötü dönemlerimiz oldu. Şimdi yine gözümüzü en tepelere diktik. Harika bir kadromuz var ve bir Türk şairin de dediği gibi, “en güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız.” Yaşayacağımız daha güzel günlerin, senden de izler taşıyacağını biliyoruz. İlk hedef, şampiyonluk kupasının ellerinde yükselmesi…

TD Okan Buruk

Sevgili Okan Hoca, 1992 Mayısını, ligin son haftasında abinin takımına karşı oynadığın o ilk maçı hatırlıyor musun? Biz hiç unutmadık. Ne o günkü iki gollü başlangıcını, ne ayağın kırıldığında milyonlarca kalbin ortaklığında hissettiğimiz acıyı, ne geri dönüşünün hasretini, ne Bilbao maçının son saniyelerinde yerlerde kendini paralayışını, ne Avrupa’nın devlerini birer birer dize getirip UEFA Kupası’nı, Süper Kupa’yı müzemize koymanızı… O Bakırköyspor maçından da yıllar evvel, 10 yaşında bu kapıdan içeri girişinin üzerinden, dile kolay, 40’ı aşkın yıl geçmiş. Ayrılıklar da oldu kavuşmalar da, üzüntüler de oldu sevinçler de… Gerçi düşününce, sevinçlerin arasından üzüntüler seçilemiyor bile. Geçtiğimiz sezon, bu sevinçlere bir de teknik direktör olarak lig şampiyonluğu ekledin. Bunun niceleri zaten gelecek. Darısı, yeni Avrupa şampiyonluklarına…