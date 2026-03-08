Galatasaray’dan Tüpraş Stadı'nda 2. galibiyet

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu derbiyle birlikte 11 Nisan 2016 tarihinde açılan siyah-beyazlıların yeni evinde 10. kez oynadı.

Derbiden 1-0'lık skorla galip ayrılan Galatasaray, böylece Tüpraş Stadyumu’nda 2. galibiyetini elde etti.

2024'TE GALİP GELMİŞLERDİ

Sarı-kırmızılılar, daha önce 3 Mart 2024 tarihinde 1-0’lık skorla bu stadyumda kazanmıştı.

Galatasaray daha önce bu deplasmanda 7 kez mağlup olurken, 1 defa da berabere kalmıştı.