Galatasaray'ın altyapısında oynuyordu: Berk Kızıldemir, Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında altyapı oyuncuları üzerinden yaşanan rekabet yeni bir boyut kazandı...



Buna göre Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısından bir ismi daha kadrosuna katıyor.

Sarı-lacivertliler, geçen aylarda Galatasaray'ın eski kaptanı ve kulüp üyesi Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta ile sözleşme imzalayarak genç golcüyü Samandıra'da antrenmanlara çıkarmaya başlamıştı.

ÇAĞRI BALTA SONRASI ALTYAPIDAN BİR İSİM DAHA

Sarı-kırmızılılar ise yaşanılan krizin ardından Fenerbahçe'yi usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle TFF'ye şikayet etmişti.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre Çağrı Balta'dan sonra 2006 doğumlu orta saha Berk Kızıldemir de Fenerbahçe ile anlaştı.

FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI

Sezon sonu sözleşmesi bitecek 19 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da kadro dışı bırakılmıştı.

Berk Kızıldemir'in kendisinden önce Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Hakan Balta ile yakın arkadaş oldukları kaydedildi.

'FLORYA'NIN TALISCA'SI'

Öte yandan 2006 doğumlu Berk Kızıldemir Florya'nın Talisca'sı olarak gösteriliyordu.

10 numara bölgesinde oynayan ve sol ayağını kullanan Berk Kızıldemir'in aynı zamanda stili de bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca'ya benzetiliyordu.