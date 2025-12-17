Galatasaray’ın eski kalecisi İsmail Çipe’nin babası yaşamını yitirdi

- Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe, babası Hüseyin Çipe'nin vefat ettiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın eski kalecisi İsmail Çipe’nin babası Hüseyin Çipe, hayatını kaybetti.
Hatay'ın Antakya ilçesi doğumlu başarılı file bekçisi İsmail Çipe, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Antakya’nın hayırsever isimlerinden birisi olarak bilinen babası Hüseyin Çipe’nin vefatının ardından sosyal medya hesabından duyuran İsmail Çipe, "Canım babam Hüseyin Çipe rahmeti rahmana yürümüştür. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
1 TEMMUZ 2025'TEN BU YANA KULÜPSÜZ
1 Temmuz 2025’ten bu yana kulüpsüz durumda bulunan kaleci İsmail Çipe, Galatasaray’ın yanı sıra Kayserispor, Karagümrük, Boluspor, Sakaryaspor gibi kulüplerde de forma giydi.