Galatasaray'ın tarihi zaferi Avrupa'da manşetleri süsledi!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'la karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan devini 5-2 mağlup ederek adeta sahaya gömdü.

Galatasaray'ın gollerini Sara, Lang (2), Davinson Sanchez ve Boey kaydetti.

İtalyan ekibinin gollerini ise Koopmeiners attı.

AVRUPA'NIN KONUŞTUĞU MAÇ!

Galatasaray'ın 5-2 mağlup ettiği karşılaşma Avrupa basınında geniş yer buldu.

İşte Avrupa'da Galatasaray'ın zaferi sonrası atılan manşetler...

FOOT MERCATO: G.SARAY, JUVENTUS'U EZDİ

"Galatasaray, Juventus'u ezdi! Yaşlı Kadın 2-1 önde bitirdiği ilk yarıdan sonra dağıldı, Galatasaray rakibini sahadan sildi."

MARCA: GALATASARAY'IN 5'LİK DARBESİ!

"Galatasaray'ın 5'lik darbesi Juventus'u nakavtın eşiğine getirdi. Harika bir ikinci yarı sonrası G.Saray son 16 kapısını sonuna kadar açtı."

AS: İSTANBUL ATEŞİ JUVENTUS'U YAKTI

"Juve felaketi! İstanbul'daki RAMS Park'ın ateşi Juventus'u yaktı. 67. dakikada Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İtalyan ekibi Türkler karşısında 5-2'lik skorla ezildi."

Bild: GALATASARAY, JUVENTUS'U PARÇALADI

"5-2! Galatasaray, Juventus'u parçaladı."

La Gazzetta dello Sport: GALATASARAY EZDİ

"Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi. Şimdi son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var."

Tuttosport: NE BÜYÜK BİR FELAKET!

"Kalecisiz oynuyoruz, Di Gregorio tamamen perişan hâlde. Ne büyük bir felaket!"

Sky Italia: GALATASARAY KORKUTUCU BİR TAKIM!

"Galatasaray korkutucu bir takım. Şimdi uzatma dakikaları başladı ve Juve bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini umuyor."

Corriere della Sera: KABUS GİBİ BİR İKİNCİ YARI

"Juventus için kabus gibi bir ikinci yarı. Galatasaray geriden gelerek 5-2’lik galibiyete ulaştı."

Corriere dello Sport: FELAKET BİR SONUÇ

"Noa Lang'ın iki golü Juve'yi ezdi. Galatasaray beş gol attı, Siyah-beyazlılar sayısız hata yaptı. Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında Türkiye'de Galatasaray karşısında felaket bir sonuç yaşadı."

Ansa: JUVENTUS KIRIK KEMİKLERLE DÖNDÜ

"Rüya gibi bir ilk yarı, kabus gibi bir ikinci yarı: Juventus İstanbul'dan kırık kemiklerle döndü" dedi.