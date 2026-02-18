Galatasaray'ın tarihi zaferi Avrupa'da manşetleri süsledi!

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2 yenerek tarihi bir zafer elde etti.
- Maçın ardından Avrupa basını, Galatasaray'ın bu galibiyetini manşetlere taşıdı ve geniş yer verdi.
- Galatasaray'ın güçlü performansı, Juventus'un ikinci yarıda dağılmasına neden oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'la karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan devini 5-2 mağlup ederek adeta sahaya gömdü.
Galatasaray'ın gollerini Sara, Lang (2), Davinson Sanchez ve Boey kaydetti.
İtalyan ekibinin gollerini ise Koopmeiners attı.
AVRUPA'NIN KONUŞTUĞU MAÇ!
Galatasaray'ın 5-2 mağlup ettiği karşılaşma Avrupa basınında geniş yer buldu.
İşte Avrupa'da Galatasaray'ın zaferi sonrası atılan manşetler...
FOOT MERCATO: G.SARAY, JUVENTUS'U EZDİ
"Galatasaray, Juventus'u ezdi! Yaşlı Kadın 2-1 önde bitirdiği ilk yarıdan sonra dağıldı, Galatasaray rakibini sahadan sildi."
MARCA: GALATASARAY'IN 5'LİK DARBESİ!
"Galatasaray'ın 5'lik darbesi Juventus'u nakavtın eşiğine getirdi. Harika bir ikinci yarı sonrası G.Saray son 16 kapısını sonuna kadar açtı."
AS: İSTANBUL ATEŞİ JUVENTUS'U YAKTI
"Juve felaketi! İstanbul'daki RAMS Park'ın ateşi Juventus'u yaktı. 67. dakikada Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İtalyan ekibi Türkler karşısında 5-2'lik skorla ezildi."
Bild: GALATASARAY, JUVENTUS'U PARÇALADI
"5-2! Galatasaray, Juventus'u parçaladı."
La Gazzetta dello Sport: GALATASARAY EZDİ
"Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi. Şimdi son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var."
Tuttosport: NE BÜYÜK BİR FELAKET!
"Kalecisiz oynuyoruz, Di Gregorio tamamen perişan hâlde. Ne büyük bir felaket!"
Sky Italia: GALATASARAY KORKUTUCU BİR TAKIM!
"Galatasaray korkutucu bir takım. Şimdi uzatma dakikaları başladı ve Juve bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini umuyor."
Corriere della Sera: KABUS GİBİ BİR İKİNCİ YARI
"Juventus için kabus gibi bir ikinci yarı. Galatasaray geriden gelerek 5-2’lik galibiyete ulaştı."
Corriere dello Sport: FELAKET BİR SONUÇ
"Noa Lang'ın iki golü Juve'yi ezdi. Galatasaray beş gol attı, Siyah-beyazlılar sayısız hata yaptı. Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında Türkiye'de Galatasaray karşısında felaket bir sonuç yaşadı."
Ansa: JUVENTUS KIRIK KEMİKLERLE DÖNDÜ
"Rüya gibi bir ilk yarı, kabus gibi bir ikinci yarı: Juventus İstanbul'dan kırık kemiklerle döndü" dedi.