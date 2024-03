Galatasaraylı eski futbolcular, 24 yıl sonra UEFA kupasıyla buluştu

AA

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar davetinde, UEFA Avrupa Ligi'nin sponsorluğu kapsamında Enterprice tarafından getirilen UEFA Avrupa Ligi Kupası da sergilendi.

2000 yılındaki ismiyle UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Bülent Korkmaz, Hasan Şaş ve Ümit Davala da davete katılan isimler oldu.

Kupaya 24 yıl sonra yeniden dokunma şansı yakalayan 3 eski futbolcu, basın mensuplarına duygularını aktardı.

"24 yıl içinde hala UEFA Kupası gelmediyse, demek ki bazı şeyler eksik"

UEFA Kupası'nı kazanan kadronun kaptanı olan Bülent Korkmaz, ilk kez bir Türk takımının Avrupa'da kupa kazandığını, bunun de kendilerine nasip olduğunu dile getirdi.

Kendileri adına kupayı kazanmanın onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Korkmaz şunları söyledi:

"Biz sadece Galatasaray'ı değil Türkiye'yi, Türk insanını temsil ediyoruz"

Kupayı kazanan kadrodaki jenerasyonun çok iyi oyuncular olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"İşin yerlisi, yabancısı yok, iyi oyuncu var. Bizler de çok iyi oyunculardık. Bir yanımda Dünya Kupası'nda şov yapmış Hasan Şaş, diğer yanımda Almanya'da Werder Bremen'le şampiyonluk yaşamış Ümit Davala. Çok kıymetli oyuncular vardı. Taffarel'in kurtardığı pozisyon kırılma anıydı. Böyle anlar bazen lehinize, bazen de aleyhinize olur. Bizim lehimize oldu. Zaten penaltılara kalınca da kupayı aldığımızı hissettik. Bir her sene bir takımımızın daha Avrupa'da kupa almasını bekliyoruz. Biz sadece Galatasaray'ı değil Türkiye'yi, Türk insanını temsil ediyoruz. Her sene ligde şampiyon olabilirsin ama her sene bu kupayı alamazsın."