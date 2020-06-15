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    Galatasaraylı futbolcuların aldıkları maaşlar

    Galatasaraylı futbolcuların aldıkları maaşlar

    Ç.Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray, eğer sezonu şampiyon olarak tamamlayamazsa büyük bir maddi krizin içine girecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 14:43
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    Galatasaraylı futbolcuların aldıkları maaşlar

    Süper Lig'de oyuncularına en çok maaş ödeyen takımların başında gelen Galatasaray'da yönetim, şampiyonluğun kaybedilmesi durumunda ne yapılacağına dair hesap kitap yapmaya başladı.

    Ligi zirvede tamamlayamaması durumunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılarda, futbolcuların ücretlerinin nasıl ödeneceği merak konusu.

    AYNISINI BEŞİKTAŞ DA YAŞAMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra Pepe, Adriano ve Talisca gibi yüksek maliyetli oyunculara yönelen Beşiktaş, bir sonraki sezon mutlu sona ulaşamayınca büyük bir düşüş içine girmiş ve yıldız isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

    Benzer bir durumun yaşanması halinde Galatasaray'da da bazı isimler takımdan gönderilebilir.

    Futbolcuların aldıkları ücretler:

    Falcao: 5 milyon euro
    Feghouli: 3,8 milyon euro
    Muslera: 3,5 milyon euro
    Belhanda: 3,3 milyon euro
    Seri: 2,5 milyon euro (Kiralık)
    Ryan Babel: 2.5 milyon euro
    Florin Andone: 2.5 milyon euro (Kiralık)
    Mariano: 2.3 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)
    Mbaye Diagne: 2.1 milyon euro
    Mario Lemina: 2.05 milyon euro (Kiralık)
    Nagatomo: 2 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)
    Ryan Donk: 1.8 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)
    Emre Akbaba: 1.7 milyon euro
    Saracchi: 1.6 milyon euro (1.5 yıllığına kiralandı)
    Linnes: 1.4 milyon euro
    Christian Luyindama: 1.2 milyon euro
    Jimmy Durmaz: 1.1 milyon euro
    Şener Özbayraklı: 1 milyon euro
    Ahmet Çalık: 900 bin euro
    Marcao: 800 bin euro
    Selçuk İnan: 4 milyon TL (Sözleşmesi bitiyor)
    Adem Büyük: 3.5 milyon TL
    Okan Kocuk: 450 bin euro
    Ömer Bayram: 400 bin euro
    Taylan Antalyalı: 300 bin euro
    Onyekuru: 650 bin euro (Kiralık - Yarım sezon için)
    Sekidika: 125 bin euro (Yarım sezon için)



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