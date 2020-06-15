Galatasaraylı futbolcuların aldıkları maaşlar

Ç.Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray, eğer sezonu şampiyon olarak tamamlayamazsa büyük bir maddi krizin içine girecek.

Süper Lig'de oyuncularına en çok maaş ödeyen takımların başında gelen Galatasaray'da yönetim, şampiyonluğun kaybedilmesi durumunda ne yapılacağına dair hesap kitap yapmaya başladı.

Ligi zirvede tamamlayamaması durumunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılarda, futbolcuların ücretlerinin nasıl ödeneceği merak konusu.

AYNISINI BEŞİKTAŞ DA YAŞAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra Pepe, Adriano ve Talisca gibi yüksek maliyetli oyunculara yönelen Beşiktaş, bir sonraki sezon mutlu sona ulaşamayınca büyük bir düşüş içine girmiş ve yıldız isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Benzer bir durumun yaşanması halinde Galatasaray'da da bazı isimler takımdan gönderilebilir.

Futbolcuların aldıkları ücretler:

Falcao: 5 milyon euro

Feghouli: 3,8 milyon euro

Muslera: 3,5 milyon euro

Belhanda: 3,3 milyon euro

Seri: 2,5 milyon euro (Kiralık)

Ryan Babel: 2.5 milyon euro

Florin Andone: 2.5 milyon euro (Kiralık)

Mariano: 2.3 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)

Mbaye Diagne: 2.1 milyon euro

Mario Lemina: 2.05 milyon euro (Kiralık)

Nagatomo: 2 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)

Ryan Donk: 1.8 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)

Emre Akbaba: 1.7 milyon euro

Saracchi: 1.6 milyon euro (1.5 yıllığına kiralandı)

Linnes: 1.4 milyon euro

Christian Luyindama: 1.2 milyon euro

Jimmy Durmaz: 1.1 milyon euro

Şener Özbayraklı: 1 milyon euro

Ahmet Çalık: 900 bin euro

Marcao: 800 bin euro

Selçuk İnan: 4 milyon TL (Sözleşmesi bitiyor)

Adem Büyük: 3.5 milyon TL

Okan Kocuk: 450 bin euro

Ömer Bayram: 400 bin euro

Taylan Antalyalı: 300 bin euro

Onyekuru: 650 bin euro (Kiralık - Yarım sezon için)

Sekidika: 125 bin euro (Yarım sezon için)







