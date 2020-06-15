- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Galatasaraylı futbolcuların aldıkları maaşlar
Galatasaraylı futbolcuların aldıkları maaşlar
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 14:43
Süper Lig'de oyuncularına en çok maaş ödeyen takımların başında gelen Galatasaray'da yönetim, şampiyonluğun kaybedilmesi durumunda ne yapılacağına dair hesap kitap yapmaya başladı.
Ligi zirvede tamamlayamaması durumunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılarda, futbolcuların ücretlerinin nasıl ödeneceği merak konusu.
AYNISINI BEŞİKTAŞ DA YAŞAMIŞTI
Hatırlanacağı gibi iki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra Pepe, Adriano ve Talisca gibi yüksek maliyetli oyunculara yönelen Beşiktaş, bir sonraki sezon mutlu sona ulaşamayınca büyük bir düşüş içine girmiş ve yıldız isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.
Benzer bir durumun yaşanması halinde Galatasaray'da da bazı isimler takımdan gönderilebilir.
Futbolcuların aldıkları ücretler:
Falcao: 5 milyon euro
Feghouli: 3,8 milyon euro
Muslera: 3,5 milyon euro
Belhanda: 3,3 milyon euro
Seri: 2,5 milyon euro (Kiralık)
Ryan Babel: 2.5 milyon euro
Florin Andone: 2.5 milyon euro (Kiralık)
Mariano: 2.3 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)
Mbaye Diagne: 2.1 milyon euro
Mario Lemina: 2.05 milyon euro (Kiralık)
Nagatomo: 2 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)
Ryan Donk: 1.8 milyon euro (Sözleşmesi bitiyor)
Emre Akbaba: 1.7 milyon euro
Saracchi: 1.6 milyon euro (1.5 yıllığına kiralandı)
Linnes: 1.4 milyon euro
Christian Luyindama: 1.2 milyon euro
Jimmy Durmaz: 1.1 milyon euro
Şener Özbayraklı: 1 milyon euro
Ahmet Çalık: 900 bin euro
Marcao: 800 bin euro
Selçuk İnan: 4 milyon TL (Sözleşmesi bitiyor)
Adem Büyük: 3.5 milyon TL
Okan Kocuk: 450 bin euro
Ömer Bayram: 400 bin euro
Taylan Antalyalı: 300 bin euro
Onyekuru: 650 bin euro (Kiralık - Yarım sezon için)
Sekidika: 125 bin euro (Yarım sezon için)