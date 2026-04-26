Galatasaraylı yöneticiler, Fenerbahçeli yöneticileri karşıladı

Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, derbi öncesinde stadyuma gelen Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerini girişte karşıladı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik derbi öncesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Bu müsabaka öncesinde stadyumda güzel görüntüler yer aldı.
FENERBAHÇE TAM KADRO GELDİ
Sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri stadyuma tam kadro gelirken, kendilerini sarı-kırmızılılar adına yönetim kurulu üyeleri İbrahim Hatipoğlu ile Eray Yazgan karşıladı.
