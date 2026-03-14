Gary Lineker'den Galatasaray'ın iptal edilen golüne tepki

İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan ilk maçı değerlendirdi.

Lineker, Galatasaray'ın Victor Osimhen ile bulduğu golde iptal kararının yanlış olduğunu söyledi.

"POZİSYONU 50 KERE İZLEDİM"

İngiliz futbolunun en büyük efsanesi pozisyonun ofsayt olmadığını belirtti.

Gary Lineker, "50 kere izledim ve çok saçma geldi. Barış Alper Yılmaz'ın hiçbir etkisi yok. Berbat bir karar ve VAR bunu onayladı. Bir müdahale yoktu. Pozisyonu yanlış anladılar. Ben defalarca izledim ve hiçbir temas göremedim. G.Saray'ın golünü yediler." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN GOLÜNÜ YEDİLER"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.