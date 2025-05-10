Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi

Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Gaziantep FK, Selçuk İnan'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten "Teşekkürlerimizle Selçuk İnan" başlığıyla yapılan paylaşımda, yaklaşık 1,5 sezondur görevde bulunan İnan ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.
VEDASI AÇIKLANDI
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."
EYÜPSPOR İDDİASI
Öte yandan Selçuk İnan'ın, Shakhtar Donetsk ile büyük oranda anlaşan teknik direktör Arda Turan'ın yerine Eyüpspor'un başına geçmesi bekleniyor.
GAZİANTEP FK, 4 MAÇTIR PUANA HASRET
Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.
Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.
Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.
Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 42 puanı bulunuyor.
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