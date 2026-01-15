Abone ol: Google News

Gebzespor'da Emre Toroman dönemi başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Gebzespor’da bahis soruşturması nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Muzaffer Bilazer’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Toraman oturdu.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 17:53
Gebzespor'da Emre Toroman dönemi başladı
  • Gebzespor, Muzaffer Bilazer'in PFDK'ya sevk edilmesi ve sonrasında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktörlüğe Emre Toraman'ı getirdi.
  • Toraman, daha önce Boluspor'da çalışmıştı.
  • Gebzespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıralardan kopmamak istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıralardan kopmak istemeyen Güzide Gebzespor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Muzaffer Bilazer'in bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından alınan Somaspor mağlubiyeti sonrasında deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayıran Gebze ekibinin yeni teknik direktörü eski milli futbolcu Emre Toraman oldu.

BOLUSPOR'DA ÇALIŞMIŞTI

47 yaşındaki Toraman, son olarak Boluspor’da görev aldı.

