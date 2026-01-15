Gebzespor'da Emre Toroman dönemi başladı

- Gebzespor, Muzaffer Bilazer'in PFDK'ya sevk edilmesi ve sonrasında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktörlüğe Emre Toraman'ı getirdi.
- Toraman, daha önce Boluspor'da çalışmıştı.
- Gebzespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıralardan kopmamak istiyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıralardan kopmak istemeyen Güzide Gebzespor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Muzaffer Bilazer'in bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından alınan Somaspor mağlubiyeti sonrasında deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayıran Gebze ekibinin yeni teknik direktörü eski milli futbolcu Emre Toraman oldu.
BOLUSPOR'DA ÇALIŞMIŞTI
47 yaşındaki Toraman, son olarak Boluspor’da görev aldı.