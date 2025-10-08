Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur görevi bıraktı

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel meseleleri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sungur, "Asırlık çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başkanlığına geldiğim günden bu yana, en büyük hedefim bu güzide kulübü hak ettiği yere, yeniden Süper Lig'e taşımak oldu. Seneler sonra Süper Lig'e yeniden dönerek camiamıza bu gururu yaşatmanın onurunu taşımak, hayatımın en anlamlı başarılarından biri olarak kalacaktır. Bu süreçte, kulübümüz için her türlü maddi ve manevi fedakarlığı yaptım; tek bir amacım vardı: Gençlerbirliği'nin yeniden ayağa kalkması, taraftarlarımızın yüzünün gülmesi. Ancak bugün, bir süredir yaşadığım sağlık sorunları ve kişisel meselelerim nedeniyle, kulüp başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

"KALBİMİN BİR PARÇASINI BURADA BIRAKIYORUM"

Görev aldığı sürede beraber çalıştığı yönetim kuruluna, teknik ekibe, sporculara ve taraftarlara teşekkür eden Sungur, şunları kaydetti: