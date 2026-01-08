Gençlerbirliği, Rizespor'u yendi

- Gençlerbirliği, Rizespor'u hazırlık maçında 2-1 yendi.
- İlk yarıyı Rizespor 1-0 önde kapattı.
- Gençlerbirliği ikinci yarıda bulduğu gollerle galip geldi.
Süper Lig takımları Gençlerbirliği ile Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Belek'te bir otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Rize temsilcisi, 10. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 önde kapadı.
Gençlerbirliği, ikinci yarıda 51. dakikada Dilhan Demir ve 75. dakikada Fıratcan Üzüm'ün golleriyle maçı 2-1 kazandı.
HAZIRLIKLARI SÜRECEK
İki takım da hazırlıklarına yarın devam edecek.