Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi

- Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
- Genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 17 Ocak'ta yapılacak.
- Arda Çakmak'ın başkan seçildiği önceki genel kurul sonrası, güçlü yönetim için tekrar seçim kararı alınmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için haftaya ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamadı.
Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 17 Ocak Cumartesi günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da yapılacak.
NELER OLMUŞTU?
Başkent ekibinin, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.
Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine son anda salona gelerek seçime giren Çakmak, başkanlığa getirildikten sonraki teşekkür konuşmasında, "Üzerinde çalışmış, daha güçlü yönetim kurulu listesi" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.