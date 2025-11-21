Gheorghe Hagi: Sadece Türkiye'ye odaklanmalıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın ve Romanya Milli Takımı'nın efsane ismi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile oynanacak kritik maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Hagi, Slovakya veya Kosova ile oynanabilecek olası final eşleşmesinin konuşulmasının "tamamen yanlış" olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE MAÇINDAN SONRASI HAKKINDA KONUŞMAK TAMAMEN YANLIŞ"

Hagi, Romanya'nın tek düşünmesi gereken şeyin Türkiye ile yapacağı zorlu sınav olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye maçından sonrası hakkında konuşmak tamamen yanlış. Önce bu maça odaklanmalıyız. Çok fazla detay var ve bunları doğru yönetmeliyiz. Çok tecrübeli bir teknik direktörümüz var, Mircea Lucescu her detaya bakacaktır. Bu seviyede maçlar detaylarla kazanılır."

"TÜRKİYE ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARA SAHİP"

Fanatik Superliga programında konuşan Hagi, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu kabul ederken, Romanya'nın da önemli avantajlara sahip olduğunu dile getirdi:

"Deplasmanda oynayacağız, bu kesinlikle çok zor olacak. Ama imkansız değil. Özgüven, cesaret ve inançla sahaya çıkmak gerekiyor. Türkiye çok yetenekli bir takım ama biz de yetenekli oyunculara sahibiz. Önemli olan mart ayına kadar bütün oyuncuların formda ve sağlıklı olması."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AVANTAJI EVİNDE OYNAMASI"

Efsane futbolcu, Lucescu'nun kadro tercihinde uluslararası deneyime sahip oyunculara öncelik vermesi gerektiğini savundu: