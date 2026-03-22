Gheorghe Hagi'den Türkiye - Romanya maçı yorumu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek 30 kişilik aday kadrosu açıklanmıştı.

Milliler, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak play-off yarı finalinde Romanya ile Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

A Milli Takım, rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında mücadele edecek.

"TAKIM TAMAMEN ODAKLI"

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maç için ProSport'a konuştu.

"Ianis Hagi ve takım arkadaşları, Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası barajına nasıl hazırlanıyor?" sorusunu 61 yaşındaki isim şöyle yanıtladı:

Her gün, her konuşmada bu konuyu mutlaka hatırlıyoruz. Takım tamamen odaklı! Hepi topu bu maça konsantreler ve umuyorum ki iyi bir form yakalayacaklar ve sürpriz yaratacaklar.

MAÇIN FAVORİSİ

"Türkiye maçı için favori taraf kim?" sorusuna Hagi, şu cevabı verdi:

Çoğu kişi Türkiye’yi favori gösteriyor ama sadece kendi sahalarında oynadıkları için! Bence tek avantajları bu. Biz de Avrupa Şampiyonası’na katılan bir Romanya Milli Takımıyız, tecrübemiz var.

HAKAN ÇALHANOĞLU MESAJI

"Türkiye’nin en önemli oyuncusu kim?" sorusu karşısında Hagi, şunları dedi:

Hakan Çalhanoğlu çok deneyimli bir oyuncu. Şu anda oynadığı kulüplerdeki performansı, deneyimi ve yaşıyla takım için çok önemli bir oyuncu.

ATMOSFER

"Maçın atmosferi ve baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Hagi, şu yanıtı verdi:

Stadyum önemli değil, sahada ülke için oynayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar! Bu bir mücadele olacak ve duyguları iyi yönetmeyi bilmemiz lazım. Takımın bunu yapacak tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum.

MIRCEA LUCESCU

"Mircea Lucescu’nun rolü ne kadar önemli?" sorusu karşısında Hagi, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncular fark yaratır ama antrenör başarının planlayıcısıdır. Lucescu, tüm deneyimiyle oyunculara güven ve cesaret verecek. Saha dışında planlamayı, taktiği ve analizleri o yapıyor.

"İYİMSER VE ÖZGÜVENLİ OLMALIYIZ"

"Türkiye karşısında kazanmak için ipuçları nelerdir?" sorusuna Hagi, şu yanıtı verdi:

İyimser ve özgüvenli olmalıyız. Bunu herkese, özellikle taraftarlara yansıtmalıyız. Bir maç ve her şey mümkün. Umarım iyi bir gün yakalar ve sahada gerekeni yaparız!