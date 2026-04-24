Michael Eneramo hayatını kaybetti

Bir dönem ülkemizde birçok takımda forma giyen eski golcü Michael Eneramo'dan futbolseverleri üzen haber geldi.

Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

YOLU ÜLKEMİZDE ÇOK SAYIDA KULÜPTEN GEÇMİŞTİ

Acı haberi Nijeya Milli Takımı, resmi sosyal medya hesabından yayınladı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 40 yaşındaki Eneramo'nun vefat sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI

Özellikle Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eneramo, fizik gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle hatırlanıyordu.

Sivasspor'daki performansından sonra Beşiktaş'da da oynayan Eneramo, Türk futbolunda iz bırakan yabancı isimlerden biri olmuştu.

"SAHAYA GİRENLER ARKADAŞLARIMDI"

Öte yandan Eneramo, akıllara tarihler 2014 yılını gösterdiğinde ilginç bir olayla hafızalara kazınmıştı.

O dönem Kardemir Karabükspor forması giyen Eneramo, Beşiktaş'la oynadıkları mücadelede son dakikada topu ağlarla buluşturmuştu.

Eneramo'nun son dakika golü sonrası sahaya bazı siyahi taraftarlar girmiş ve taklalar atarak sevinmişlerdi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Eneramo ise sahaya girenlerin arkadaşları olduğunu belirtmişti.

Eneramo, "Sahaya girenler arkadaşlarımdı. Attığım golün ardından çok mutlu oldular. O yüzden sanırım kendilerini tutamayıp sahaya girdiler." demişti.