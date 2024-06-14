Giovanni Van Bronckhorst imzayı attı Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni van Bronckhorst için Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, perşembe günü İstanbul'a ayak basan yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi.

Törene Başkan Hasan Arat ve danışman Brad Freidel da katılırken deneyimli teknik adam, iddialı sözler söyledi.

Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız.

"Sabırsızlanıyorum"

"Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Taraftarlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için. Benim için de çok büyük bir an. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben şu andan itibaren bir Kartal'ım.

"Transferle ilgilenmeyeceğim"

Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni, gelecek - gidecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla göremeyeceksiniz. Bu konuyu Friedel ve yönetim içerisinde tutmaya çalışacağız.

Hasan Arat'ın açıklamaları

Öte yandan Başkan Hasan Arat da iddialı açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyleyen Arat'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada kulübümüz için büyük bir adım atmanın gururunu ve heyecanını paylaşmak için sizlerle bir araya geldik. Beşiktaş olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarımıza layık performanslar sergilemek için çalışıyoruz. Bugün önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Futbol dünyasında başarı yalnızca oyuncuların sahada gösterdiği performansla sınırlı kalmıyor. Aynı zaman takımı yöneten bir liderin varlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknik direktörlüğümüze getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği için kritik bir öneme sahip. Bugün size Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

"Bizi uzun zamandır takip ediyordu"

Giovanni, Beşiktaş'a hoş geldin. Dünyanın en iyi takımlarında oynamış, kupalar kazanmış, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar kazanmış bir isimsin. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettin. Ocak'ta hocamızla anlaşmak üzereydik, son gün van Bastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşmedi ve başka bir karar aldık. Ama o günden sonra ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupası'ndan sonra tebrik için beni ilk arayan isimlerden biri oldu Giovanni. Gio'nun takımı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gastel'in de sözleşmesi bitti, Gio bize hazır olduğunu bizlere söyledi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda anlaşma yapmaya karar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz.

"Avrupa önemli"

Sezon başında oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi play-off turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce bu kupada final görmüş bir isim. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık. Transferde çok dikkatli çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer, gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız, herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün haberler çıkıyor. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

"Görüşmeleri Friedel ile yapacağız"

Brad Friedel, yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilmiştir. Friedel ABD'de başlayan kariyerini, Tottenham'da sonlandırdı. ABD'de Osmanlı tarihi eğitimi gördü. Özel bir insandır. Biz, kendisini çok iyi araştırarak aramıza kattık. Tottenham'da en son yaptığı görev pazarlama ve yönetim ile ilgiliydi. Bundan sonraki dönemde oyuncu satışı, oyuncu alışı ve birçok data gelişmelerini birlikte yürüteceğiz. Kaan Bey ile birlikte çalışacak. Çok büyük şans eseri de Gio ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Bu da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. İyi bir ekip olacak.

"Siz fırtınalara devam edin"