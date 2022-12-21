Giresunspor Karacabey Belediyespor maçında iki takım ilk kez beraber mücadele sergileyecek. Peki Giresunspor Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İlgiyle takip edileln Giresunspor Karacabey Belediyespor maçı, her iki takım için de oldukça önemli olacak. Türkiye Kupasında bir üst tura çıkarak başarılı ilerleyişini devam ettirmek isteyen Karacabey Belediyespor, Gresunspor önünde galibiyet almak istiyor. Peki Giresunspor Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda?

Giresunspor Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta?

Giresunspor için hedef, hem kupada ilerleyiş hem de Süper Lig'e de katkı sağlayacak bir motivasyon olmuş olacak. Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Giresunspor, Karacabey Belediyespor'u misafir edecek.

Heyecanlı karşılaşma 21 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'da oynanacak.

Giresunspor Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda?

Mücadelenin yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. İki takımın karşılaşması A Spor ekranlarından canlı şekilde izlenebilecek.