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    Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye satıldı satılacak

    Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye satıldı satılacak

    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in, Napoli ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 00:20
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    Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye satıldı satılacak

    Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir tv programında, eski oyuncuları Cengiz Ünder'in transfer görüşmesi hakkında bilgi verdi.

    Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye satıldı satılacak #1

    "KULÜBÜMÜZE 4-5 MİLYON EURO GELİR GELECEK"

    Roma'da forma giyen milli yıldızın, bir başka İtalyan ekibi Napoli ile görüştüğünü belirten Başkan Gümüşdağ, bu transferin bitmesi halinde pay alacaklarını söyleyerek, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı, satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon Euro gelir gelecek" dedi.

    Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye satıldı satılacak #2

    CENGİZ ÜNDER'İN KARİYERİ

    2013 yılında Bucaspor altyapısından Altınordu u16'ya transfer olan Ünder,  Altınordu U21 takımına kadar yükseldi. 2014 yılında Altınordu'da a takıma yükselen Ünder, 2016 yılında Başakşehir'e transfer oldu.

    2017 yılında da Seri A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu.

    Kariyerinde toplamda 188 maça çıkan Ünder, 37 gol, 27 asiste imza attı.

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