G.Saray'ın Rize'de yaşadığı şanssızlıklar

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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın ardından Muslera da Rize'de aynı kaderi yaşadı. Kaval kemiği kırılan Uruguaylı kaleci sezonu kapattı.

Süper Lig'in 27. haftasında Ç.Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Rize'de oynanan mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Fernando Muslera, oyuna devam edemedi.

Hastaneye kaldırılan Uruguaylı kalecinin kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Muslera'nın hastanede çekilen röntgen filmi de sosyal medyada paylaşıldı.

EMRE'NİN DE AYAĞI RİZE'DE KIRILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon yine Rize'de oynanan maçta Emre Akbaba'nın ayağı kırılmış ve yıldız futbolcu sezonu kapatmıştı.