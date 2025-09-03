Gürcistan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Gürcistan'a konuk olacak.

Karşılaşma öncesi ise mücadelenin hakemleri belli oldu.

DAVIDE MASSA DÜDÜK ÇALACAK

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

VAR'DA DI BELLO OLACAK

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olacak.

Maçta Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev alacak.