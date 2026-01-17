Hakkarigücü'nün Afrikalı oyuncuları kar ve soğuk havaya alıştı

Sezon başında kadrosunun büyük bölümünü koruyan, 3'ü yabancı 5 futbolcuyu kadrosuna katan Hakkarigücü, Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynadığı 14 maçta topladığı 18 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

Takımın kadrosunda yer alan Ganalı orta saha Elizabeth Oppong ile forvet Elizabeth Owusuaa, Kenyalı stoper Vivian Nasaka Makokoha, Burkina Fasolu orta saha Rasmata Sawadogo, Zambiyalı sağ bek Lushomu Mweemba ile sol kanat Martha Tembo, Kamerunlu orta saha Kevine Ossol ve Nijeryalı forvet Blessing Augustine Nkor, kışın çetin geçtiği kentte soğuk hava şartlarına uyum sağlıyor.

KARIN TADINI ÇIKARIYORLAR

Son günlerde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte dondurucu soğuğa adapte olan Afrikalı futbolcular, Hakkari ekibinin başarısı için top koşturuyor.

Yoğun kar karşısında şaşkınlık yaşayan, taktıkları bere ve eldivenlerle antrenmanlara çıkan kadın futbolcular, zaman zaman oyunlar oynayarak karın tadını çıkarıyor.

"ONLAR DA ORTAMA UYUM SAĞLIYOR"

Yardımcı antrenör Nazif Artan, AA muhabirine, ilk yarının son maçında yarın Gaziantep ALG Spor'u konuk edeceklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek için çaba göstereceklerini belirten Artan, şunları kaydetti:

Ara transfer döneminde 3 futbolcuyu gönderdik. Genç bir kaleci aldık. 19 yaş altı milli takım kalecisi. Ona güveniyoruz. Takımda durum şu an iyi. Şu sıralar ağır kış şartlarıyla mücadele ediyoruz. Kentimiz coğrafi konumu gereği sürekli kar yağışı alan bir bölge. Sahamız bazen kapalı kalıyor. Sahanın temizlenmesinde başta Sayın Valimize, İl Özel İdaresine ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Onlar da büyük emek sarf ediyor. İmkanımız olmadığı için kampa gidemedik. Burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazı futbolcularımız 3-4 yıldır bizimle. Onlar alıştı. Diğerleri de uyum sağladılar. Buradaki kış şartları Afrika'ya göre çok ağır olabilir ama onlar da ortama uyum sağlıyor. Zaman geçtikçe, antrenman yaptıkça onlar da bu havaya alışıyor. Zaman zaman zorlanıyorlar ama alışmak zorundalar.

"ŞU AN İYİYİM"

Takımın Nijeryalı forveti Blessing Augustine Nkor, kentte bulunmaktan, Hakkari'de top koşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kaldığım ev ve konumu çok güzel. İnsanlar çok iyi. Buranın geleneksel özelliklerini çok beğeniyorum. Tek bir problem var, hava çok soğuk. Ülkemizde hava şartları daha normal ama biz profesyoneliz. İşimiz bu. Gittiğim her yere alışmak zorundayım. 2-3 hafta önce çok kar vardı. Kötü hissettiğim zamanlar oldu ama şu an iyiyim." ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA BU KADAR KAR YAĞDIĞINI GÖRDÜM"

Kenyalı futbolcu Vivian Nasaka Makokoha ise "Profesyonel futbolcuysan gittiğin bütün ülkelerin iklimine alışmak zorundasın. Burası soğuk ama ben adapte olmuş durumdayım. Şu an için problem yok. Buranın insanı çok kibar ve arkadaş canlısı. Gittiğimiz her yerde bize çok iyi davranıyorlar. Bu durumdan çok memnunum. Buraya gelmeden önce kar görmemiştim. Burada ilk defa bu kadar kar yağdığını gördüm." diye konuştu.