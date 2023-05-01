Hangi takım şampiyon olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları.. Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala kimin şampiyon olacağı merak uyandırmaya başladı. Şampiyonluk yarışında bulunan takımların kalan maçlarını sizler için derledik. İşte kalan maçlar..

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızıştı. Dün oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini Beşiktaş'ın kazanması şampiyonluk yarışını etkiledi. Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray lider konumda bulunuyor. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin 3 Beşiktaş'ın ise 5 puan önünde bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanacak İstanbulspor - Giresunspor maçı ile erecek. Futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte şampiyonluk şansı devam eden takımların kalan maçları.. Galatasaray'ın kalan maçları (70 puan) Galatasaray - Başakşehir İstanbulspor - Galatasaray Galatasaray - Sivasspor Ankaragücü - Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe Hatayspor - Galatasaray (HÜKMEN) Fenerbahçe'nin kalan maçları (67 puan) Giresunspor - Fenerbahçe Fenerbahçe - Trabzonspor Hatayspor - Fenerbahçe (HÜKMEN) Fenerbahçe - Antalyaspor Galatasaray - Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK (HÜKMEN) Beşiktaş'ın kalan maçları (65 puan) Antalyaspor - Beşiktaş Beşiktaş - Gaziantep FK (HÜKMEN) Adana Demirspor - Beşiktaş Kasımpaşa - Beşiktaş Beşiktaş - Konyaspor