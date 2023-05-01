Hangi takım şampiyon olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları..

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızıştı. Dün oynanan - derbisini Beşiktaş'ın kazanması şampiyonluk yarışını etkiledi.

Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray lider konumda bulunuyor. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin 3 Beşiktaş'ın ise 5 puan önünde bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanacak İstanbulspor - Giresunspor maçı ile erecek.

Futbolseverler Galatasaray, ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte şampiyonluk şansı devam eden takımların kalan maçları..

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları..

Galatasaray'ın kalan maçları (70 puan)

Galatasaray - Başakşehir

İstanbulspor - Galatasaray

Galatasaray - Sivasspor

Ankaragücü - Galatasaray

Galatasaray - Fenerbahçe

Hatayspor - Galatasaray (HÜKMEN)

Fenerbahçe'nin kalan maçları (67 puan)

Giresunspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Trabzonspor

Hatayspor - Fenerbahçe (HÜKMEN)

Fenerbahçe - Antalyaspor

Galatasaray - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Gaziantep FK (HÜKMEN)

Beşiktaş'ın kalan maçları (65 puan)

Antalyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Gaziantep FK (HÜKMEN)

Adana Demirspor - Beşiktaş

Kasımpaşa - Beşiktaş

Beşiktaş - Konyaspor