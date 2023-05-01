Hangi takım şampiyon olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları..

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızıştı. Dün oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini Beşiktaş'ın kazanması şampiyonluk yarışını etkiledi.
Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray lider konumda bulunuyor. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin 3 Beşiktaş'ın ise 5 puan önünde bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanacak İstanbulspor - Giresunspor maçı ile erecek.
Futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte şampiyonluk şansı devam eden takımların kalan maçları..
Galatasaray'ın kalan maçları (70 puan)
Galatasaray - Başakşehir
İstanbulspor - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Ankaragücü - Galatasaray
Galatasaray - Fenerbahçe
Hatayspor - Galatasaray (HÜKMEN)
Fenerbahçe'nin kalan maçları (67 puan)
Giresunspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor
Hatayspor - Fenerbahçe (HÜKMEN)
Fenerbahçe - Antalyaspor
Galatasaray - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK (HÜKMEN)
Beşiktaş'ın kalan maçları (65 puan)
Antalyaspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Gaziantep FK (HÜKMEN)
Adana Demirspor - Beşiktaş
Kasımpaşa - Beşiktaş
Beşiktaş - Konyaspor