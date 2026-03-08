Hastalığı atlattı! Domenico Tedesco kulübede

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının başında görev aldı.
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, kulübeye geri döndü.
HASTALIK GEÇİRMİŞTİ
Yaşadığı hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında kulübede yer almayan İtalyan çalıştırıcı, hafta içinde idmanlarda yer almıştı.
TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI
Tedesco, hastalığının geçmesiyle Samsunspor maçında yeniden takımının başında görev yaptı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi