Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 16:17
Hatayspor ile Manisa FK yenişemedi
1. Lig'in 21. haftasındaki Hatayspor, Manisa FK'yı konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ve birer puanla ayrıldı.

Hatayspor'un gollerini; 52'de penaltıdan Oğuzhan Matur ile 90+9'da Engin Can Aksoy kaydetti.

Manisa FK'nın sayıları ise 69'da Diony ile 90+6'da Benrahou'dan geldi.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Hatay temsilcisinde Recep Burak Yılmaz, Manisa FK'da ise Benrahou ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LİGDEKİ KONUMLARI

Bu maçın ardından Hatayspor ligde 7 puanla 19. sırada bulunuyor. Manisa FK ise 27 puanla 12. sırada yer alıyor.

