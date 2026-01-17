Hatayspor ile Manisa FK yenişemedi

- Hatayspor, 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.
- Maçta Hatayspor'un gollerini Oğuzhan Matur ve Engin Can Aksoy attı; Manisa FK'nın golleri ise Diony ve Benrahou'dan geldi.
- Hatayspor 7 puanla 19. sırada, Manisa FK 27 puanla 12. sırada yer alıyor.
1. Lig'in 21. haftasındaki Hatayspor, Manisa FK'yı konuk etti.
Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ve birer puanla ayrıldı.
Hatayspor'un gollerini; 52'de penaltıdan Oğuzhan Matur ile 90+9'da Engin Can Aksoy kaydetti.
Manisa FK'nın sayıları ise 69'da Diony ile 90+6'da Benrahou'dan geldi.
İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI
Hatay temsilcisinde Recep Burak Yılmaz, Manisa FK'da ise Benrahou ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
LİGDEKİ KONUMLARI
Bu maçın ardından Hatayspor ligde 7 puanla 19. sırada bulunuyor. Manisa FK ise 27 puanla 12. sırada yer alıyor.