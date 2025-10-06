Hatayspor taraftarından takıma protesto: Binlerce kilometre yol gelip ilk yarıda stattan çıktılar

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Hatayspor, TFF 1. Lig'de zor günler geçirmeye devam ediyor.

Ligde son sıralardan kurtulamayan Akdeniz ekibi, Bodrumspor deplasmanında aldığı ağır yenilgiyle taraftarlarını adeta çileden çıkardı.

Bodrum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde 5 gol birden gören Hatayspor, sahada hiçbir varlık gösteremedi.

İLK YARIDA 5 GOL YEDİLER: STADI TERK ETTİLER

Hatayspor'un mücadele gücünden uzak, dağınık futbolu taraftarların sabrını taşırdı. Tribünlerde tansiyonun yükseldiği anlarda, futbolcular ve teknik heyet yoğun protestolara maruz kaldı.

Takımlarının isteksiz oyununa daha fazla dayanamayan Hataysporlular, ilk yarının bitimiyle birlikte tribünleri terk ederek tepkilerini en net şekilde ortaya koydu.

Maçın ilk 45 dakikasında 5 gol yiyen Hatayspor'un performansı, taraftarlar tarafından "kabul edilemez" olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada da tepkilerini dile getiren taraftarlar, yönetim ve teknik kadroya istifa çağrısında bulundu. Birçok Hatayspor taraftarı, "Bu kadar emeğe ve yola yazık" diyerek duygularını paylaştı.

15 SAATLİK YOLU GELİP GERİ DÖNDÜLER

Yaklaşık bin 200 kilometrelik yolu otobüslerle 15 saatte kateden yüzlerce Hatayspor taraftarı, maçın ikinci yarısını izlememeye karar verdi.

Tepkilerini göstermek için ilk yarı bitiminde tribünleri boşaltan taraftarlar, otobüslere binerek Hatay'a dönüş yoluna geçti.

Taraftarların bu eylemi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve "gerçek taraftarın sessiz isyanı" olarak yorumlandı.