Hull City, Southampton'ı devirdi

- Hull City, İngiltere Championship'in 27. haftasında Southampton'ı 2-1 yendi.
- Kyle Joseph ve Charlie Hughes, Hull City'nin gollerini attı.
- Hull City, play-off iddiasını sürdürerek 44 puana yükseldi.
İngiltere Championship'in 27. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Southampton deplasmanına konuk oldu.
Hull City, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kyle Joseph ve 34. dakikada Charlie Hughes attı.
Southampton'ın tek golü 71. dakikada Ross Stewart'tan geldi.
JELERT OYNADI
Southampton'da Galatasaray'dan kiralanan Elias Jelert, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
HULL CITY, İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR
Bu sonucun ardından ligde bir maç aradan sonra kazanan ve play-off iddiasını sürdüren Hull City, 44 puana yükseldi. Southampton, 33 puanda kaldı.
Hull City, ligdeki bir sonraki maçında Preston North deplasmanına konuk olacak. Southampton, Sheffield United'ı konuk edecek.