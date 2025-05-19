Hull City'ye mi gidiyor? Antalyaspor'dan Emre Belözoğlu açıklaması

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de kalmayı garantileyen Antalyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını da başlattı.

Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada, 36. hafta mücadelesinde dün Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan takımlarının, bitime iki hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediğini belirtti.

"YENİ SEZONUN HAZIRLIKLARINA BAŞLIYORUZ"

Futbolculara, teknik heyete, yöneticilere, personel ve taraftara teşekkür eden Boztepe, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi Antalyaspor'umuz için çok daha önemli bir sürece giriyoruz. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah çok daha büyük hedeflerin peşinde koşacağımız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağımız bir sezon bizi bekliyor.

Boztepe, tüm Antalyasporlulara birlik ve takımlarına destek olma çağrısında bulundu.

HULL CITY'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Kırmızı beyazlılarla sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar süren Emre Belözoğlu'nın adı geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımı Hull City ile anılmıştı.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City için teknik direktör adayları arasında Belözoğlu'nun da yer aldığını doğrulamıştı.