Iğdır FK, Hatayspor'u iki golle geçti

- Iğdır FK, 1. Lig'in 25. haftasında Hatayspor'u 2-0 yendi.
- Maçta golleri Bacuna ve Bruno attı.
- Iğdır FK 41, Hatayspor ise 7 puanda kaldı.
1. Lig'in 25. haftasında Hatayspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Iğdır FK, konuk olduğu rakibi Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Leandro Bacuna ve 13. dakikada Gianni Bruno kaydetti.
Iğdır FK'de ikinci golün sahibi Bruno, 42. dakikada penaltı vuruşu faydalanamadı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK 41 puan olurken, Hatayspor 7 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Iğdır FK, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.