Abone ol: Google News

Iğdır FK ile Boluspor yenişemedi

Iğdır FK, 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 18:08
Iğdır FK ile Boluspor yenişemedi
  • Iğdır FK, 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Boluspor, 9. dakikada Dean Liço ile öne geçti, Iğdır FK ise 89. dakikada Gianni Bruno'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı.
  • Maçta Iğdır FK'dan Ryan Mendes, kırmızı kart gördü.

1. Lig 10. hafta maçında Iğdır FK sahasında Boluspor'u ağırladı.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Boluspor 9. dakikada Dean Liço'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Iğdır FK'da Gianni Bruno 89. dakikada penaltıdan maçın skorunu belirledi.

IĞDIR FK, 10 KİŞİ KALDI

Iğdır FK'da Ryan Mendes 54. dakikda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK 18, Boluspor ise 13 puan oldu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Iğdır FK ligin sonraki haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

Boluspor ise Çorum FK'ya konuk olacak.

Eshspor Haberleri