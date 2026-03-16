Türk dalgıç Mazlum Kibar’dan Guinness rekoru

Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda Tarihi Anzak Koyu Mimoza Plajı’nda gerçekleştirilen rekor denemesinde, profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 12 derece su sıcaklığında 7 metre derinlikte 36 saat 9 dakika 36 saniye su altında kalarak Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

Kibar, daha önce Norveçli dalgıç Nils-Roar Selnes’in 15 saat 10 dakikalık ve Türk dalgıç Cem Karabay’ın 30 saat 20 dakikalık rekorlarını aşmayı başardı.

SU ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Kibar, dalış boyunca maskesini çıkararak serumlarla beslendi, düzenli aralıklarla su ve soda ihtiyacını karşıladı. Kan dolaşımını sağlamak için masaj yaptırdı ve dalış sırasında zemine yazılan notlarla ekip arkadaşlarıyla iletişim kurdu.

Rekor denemesine Portekiz’den gelen Guinness hakemi Richard Williams, AKUT Kuşadası gönüllüleri ve teknik ekip destek verdi. Ailesi ve yakınları da kıyıda Kibar’ın yanındaydı.

REKOR ANINDA COŞKULU KARŞILAMA

Su altındaki denemesini tamamlayan Kibar, yüzeye çıktığında ekip arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı. Başarısını şöyle özetledi:

36 saattir sudaydım. Soğuk suda en uzun süre yaşayan insan oldum. Bu rekor denemesinin gerçekleşmesi birçok devlet kurumu, ailemiz ve sponsorlarımız sayesinde oldu. Hep birlikte bir dünya rekoru kırdık.

Guinness hakeminden belgesini alan Kibar, ardından sağlık kontrolünden geçti.

"BU REKOR, ÇANAKKALE'YE ARMAĞAN"

Kibar’ın babası Halit Kibar, oğlunun başarısını gururla karşıladığını belirterek, "Rekor denemesinin Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüne denk gelmesi büyük bir gurur. Bu rekor Çanakkale’ye armağan olsun" dedi.

Anne Hanife Kibar ise, oğlunun deneme öncesi ve sırasında yaşadığı endişeyi dile getirerek, "Mazlum sağ salim bu işin üstesinden geldi. Çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

AKUT'TAN TAM DESTEK

AKUT Kuşadası ekip lideri ve profesyonel dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Mazlum Kibar ve ekibinin 10 yıllık hazırlık süreci sonunda rekor denemesini başarıyla tamamladığını söyledi:

Mazlum ve ekibi, su altında dalışı en güvenli şekilde gerçekleştirebilmek için desteklendi. Bu dev organizasyonun sonucunda hedeflerini zaferle taçlandırdılar. Başarısı çok gurur verici.