İngiliz basınının gündeminde Liverpool-Galatasaray maçı var: Liverpool ezdi geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk oldu.

RAMS Park'taki maçı 1-0 kazanan Galatasaray, Anfield'da ise 4-0 kaybetti.

Karşılaşmada Liverpool'un gollerini 25. dakikada Dominik Szoboszlai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Muhammed Salah attı.

Liverpool'da Muhammed Salah, 45+4. dakikada penaltıda Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

İNGİLİZLER MÜCADELEYİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Liverpool, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından İngiliz basını mücadeleye geniş yer ayırdı.

Arne Slot'un üzerindeki baskıyı attığı vurgulanırken skorun daha da farklı olabileceği iddia edildi.

İşte atılan manşetler...

THE GUARDİAN: LIVERPOOL BEKLENTİLERİ KARŞILADI

"Anfield'da ılık bir bahar akşamı; Avrupa kupası mücadelesini ve belki de sezonu kurtarmak için bir geri dönüş gerekiyordu ve Liverpool bir kez daha beklentileri karşıladı. Arne Slot bu sezon pek çok hataya imza atmış olabilir, ancak Galatasaray'a karşı alınan bu ezici galibiyetin ardından, Liverpool'un kimliğinin bu özelliğini yitirdiği söylenemez."

GOAL: LIVERPOOL, YENİLGİNİN İNTİKAMINI ALDI

"Liverpool, çarşamba günü Anfield'da Galatasaray'ı 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline rahat bir şekilde yükseldi. Arne Slot'un ekibi, geçen hafta Türkiye'de aldıkları 1-0'lık yenilginin intikamını kendi taraftarları önünde sergiledikleri baskın performansla aldı."

THE ATLETIC: EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜK...

"Liverpool, Anfield'da Galatasaray'ı ezici bir üstünlükle geçerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Mohamed Salah, 4-0'lık galibiyette 50 Şampiyonlar Ligi golüne ulaşan ilk Afrikalı oyuncu oldu. Sırada son şampiyon Paris Saint-Germain var."

THE SUN: SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

"Liverpool, Galatasaray'ı rahat bir galibiyetle ezici bir şekilde mağlup etti. Kırmızılar'ın dört gol atmayı başardığı maçta skor daha farklı olabilirdi."

SKY SPORTS: MAÇIN GİDİŞATINI BELİRLEDİ

"Liverpool, Anfield'da Galatasaray'ı 4-0'lık skorla geriden gelerek mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşma hakkı kazandı. İstanbul'da alınan tek gollük yenilgiden sonra Arne Slot üzerindeki baskı artmıştı ancak Dominik Szoboszlai, Liverpool taraftarlarının tüm sezon boyunca takımlarından beklediği tempoyu sergilediği bir başka etkileyici performansta açılış golünü atarak maçın gidişatını belirledi."

DAILY MIRROR: LIVERPOOL EZDİ GEÇTİ

"Turkish delight! (Lokum!) Liverpool, Galatasaray'ı ezdi geçti. Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. golünü attı ve nefes kesecek olan bir PSG çeyrek final eşleşmesine zemin hazırladı."