Galatasaray'ın Avrupa'da deplasman karnesi zayıf: Tek galibiyet Ajax'a karşı!

Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği Liverpool'a deplasmanda 4-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Sarı-kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakacak performanslar sergilese de deplasman karnesiyle sınıfta kaldı.

Sarı-kırmızılılar lig aşamasında deplasmanda Eintracht Frankfurt, Ajax, Monaco ve Manchester City ile eşleşti.

DEPLASMANLARDA TEK GALİBİYET AJAX'A KARŞI

Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olarak büyük bir şokla Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapan Cimbom, Ajax'ı deplasmanda 3-0 yense de Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 yenilerek deplasmanda yine kötü bir performans sergiledi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi paly-off turu ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 yenerek büyük avantaj elde ettiği turda deplasmanda 10 kişi kalan rakibine 90 dakikalık zaman diliminde 3-0 yenildi.

ÖNCE JUVE, ARDINDAN LIVERPOOL

Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleri Galatasaray'a turu getirse de deplasman performansı büyük eleştiri topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray ilk maçta İstanbul'da rakibini 1-0 yenmesine karşın deplasmanda yine sönük bir oyunla 4-0 kaybederek Avrupa'ya yine kötü bir deplasman performansıyla veda etti.