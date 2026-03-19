Beşiktaş'ta Taylan Bulut'la yollar ayrılıyor: Almanya'dan 2 kulüp devrede

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Taylan Bulut için transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Siyah-beyazlı oyuncuya Almanya'dan iki kulübün talip olduğu iddia edildi.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, genç futbolcuya ilgi gösteren kulüplerin oyuncu tarafıyla temas kurduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

SEZON SONUNDA YOLCU

Son haftalarda maç kadrolarında yer almayan Taylan Bulut'un geleceği belirsizliğini korurken, bu gelişmeler ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Siyah-beyazlı kulüpte teknik heyetin planları arasında yer almayan oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Almanya'dan gelen ilginin somut bir teklife dönüşmesi halinde Beşiktaş yönetiminin transfer görüşmelerine resmi olarak dahil olacağı ifade ediliyor.

OYUNCU TARAFI GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İddialara göre Taylan Bulut'un temsilcileri, Almanya'dan talip olan kulüplerle görüşmelere başladı.

Sürecin kısa süre içerisinde netlik kazanması ve tarafların anlaşması halinde transferin yaz döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş cephesi ise oyuncunun durumunu sezon sonuna kadar takip ederek en doğru kararı vermeyi planlıyor.

6 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER EDİLDİ

Öte yandan Bulut, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta 9 maça çıkan Taylan Bulut, bu maçlarda 1 asist yaptı.