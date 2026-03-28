Lucas Torreira'dan bir transfer itirafı daha: Avrupa'daki son kulübüm

Galatasaray'da kariyerini sürdüren Lucas Torreira, vatandaşı Guille Parado’nun canlı yayınına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılılardaki geleceğine dair konuşan Uruguaylı orta saha, Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son kulüp olacağını söyledi.

"GALATASARAY AVRUPA'DA SON KULÜBÜM"

Torreira, daha sonra Galatasaray'da kendisine duyulan güvenden bahsetti.

Uruguaylı oyuncu, "Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular." ifadelerini kullandı.

3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Öte yandan Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Lucas Torreira, 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda 168 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 10 gol atarken, 16 asist yaptı.