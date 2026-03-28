Eski Galatasaraylı Marcao, İspanya vatandaşı oldu

Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılan ve Sevilla'ya transfer olan Marcao, ülkemizde mücadele ettiği dönemde Türkiye'den hayranlık bahsetmişti.

Bir röportajında Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok benimsediğini ifade eden Marcao, "Türk olmak ve Türk Milli Takımı'nda forma giymek isterdim." şeklinde konuşmuştu.

Kariyerini 2022 yılından bu yana La Liga ekibi Sevilla'da sürdüren 29 yaşındaki oyuncudan sürpriz bir hamle geldi.

Sevilla, Marcao'nun İspanyol vatandaşlığı aldığını duyurdu.

İspanyol kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Brezilyalı defans oyuncusu, çifte vatandaşlık almak için gerekli tüm prosedürleri tamamladı. Marcao, gerekli tüm prosedürleri tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde İspanyol vatandaşlığı aldı. Artık hem Brezilya hem de İspanyol vatandaşlığına sahip. Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer oldu ve şu anda A takımın kaptanlarından biri