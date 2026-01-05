İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den sürpriz talip

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki İrfan Can Kahveci için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralama teklifi iletti.

Sarı-lacivertli yönetimin, teklifi değerlendirme aşamasında son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktığı aktarıldı.

KARARI İRFAN CAN VERECEK

Tecrübeli futbolcunun vereceği karara göre transferin netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin, İrfan Can Kahveci ile 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzaladığı hatırlatılırken, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan kontratının 2028 yazına kadar devam ettiği belirtildi.

YENİDEN BİR ARAYA GELEBİLİRLER

Öte yandan transfer gerçekleşirse İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Emre Belözoğlu ile yeniden bir araya gelecek.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maçta 378 dakika süre alırken gol ve asist katkısı yapamadı.