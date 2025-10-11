İrfan Can Kahveci'yle ve Fenerbahçeli taraftar arasında şampiyonluk diyaloğu İrfan Can Kahveci ve bir Fenerbahçeli taraftarın diyaloğu gündem oldu. Taraftarın, "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu bu şehirde şampiyonluk kutlamadık. Mert Hakan'a söyleyin hepsiyle konuşun" sözlerine İrfan Can tebessüm etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, müsabakanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'nda dün yürüyüş yaptı. Ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti. "ŞAMPİYONLUK NE ZAMAN?" Otel girişinde milli futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bulgaristan'da Milli Takım kafilesini karşılayan bir taraftarın İrfan Can Kahveci'ye söylediği sözler gündem oldu. "11 YIL OLDU, BU ŞEHİRDE ŞAMPİYONLUK KUTLAYAMADIK" Fenerbahçeli taraftarın "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu bu şehirde şampiyonluk kutlayamadık. Mert Hakan'a söyleyin hepsiyle konuştun. " sözlerine karşılık İrfan Can tebessüm etti. İşte o anlar... Eshspor Haberleri Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı gündem oldu

