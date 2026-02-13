İstanbulspor, Çorum FK deplasmanında kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de 25. hafta maçında Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.

NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN İSTANBULSPOR

İstanbulspor, maçın 26. dakikasında Mario Krstovski'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Çorum FK, 48. dakikada Burak Çoban ve 53. dakikada Mame Thiam'ın golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Konuk ekip İstanbulspor, 78. dakikada Phellipe Cardoso Araujo'nun golüyle durumu 2-2 yaptı.

Çekişmeli mücadelenin 90. dakikasında İstanbulspor'da Phellipe Cardoso Araujo bir kez daha sahneye çıktı ve 3-2'lik skorla takımına galibiyeti getirdi.

ÇORUM FK, 41 PUANDA KALDI

Bu galibiyetin ardından İstanbulspor puanını 35'e yükseltti. Çorum FK 41 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Serik Spor'a konuk olacak. İstanbulspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.