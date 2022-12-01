Petrol
88.09
1.29%
Euro
19.5747
0.91%
Dolar
18.6299
-0.01%
Altın
1.071
1.06%
Borsa
5042
1.29%
Bitcoin
323.021
1.31%
BTXN Coin
5.56
0.90%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C
    İzmir'deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim

    İzmir'deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim

    Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında korner direği kıran holigan taraftar, sahaya kayınbiraderini görmeye gittiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz pazar oynanan İzmir derbisi, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

    Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden, Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

    Korner direğiyle saldırdı

    Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği, 45 yaşındaki Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden oldu. Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın, korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

    Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı

    İfadesi ortaya çıktı

    Sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.

    Derbinin faili yaptığı savunmada, korner direğiyle kalecinin kafasını kırmasının bilinçli bir şey olmadığını, kayınbiraderini görmek istediği için karşı tribüne doğru gittiğini söyledi.

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #1

    "Kayınbiraderimi görmek için gittim"

    Mehmet Nihat Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eklemek istediğim başka husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum." dedi.

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #2

    Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #3

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #4

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #5

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #6

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #7

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #8

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #9

    İzmir deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim #10


    Çin: Oyun bağımlılığını sert kurallarla yendik
    Teknoloji

    Çin: Oyun bağımlılığını sert kurallarla yendik

    Pasaport başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 pasaport harcı ne kadar olacak?
    Gündem

    Pasaport başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 pasaport harcı ne kadar olacak?

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir