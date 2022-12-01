İzmir'deki salgırgan: Kayınbiraderimi görmeye gittim

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında korner direği kıran holigan taraftar, sahaya kayınbiraderini görmeye gittiğini söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz pazar oynanan İzmir derbisi, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden, Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

Korner direğiyle saldırdı

Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği, 45 yaşındaki Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden oldu. Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın, korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Göztepe - Altay maçında kaleciye saldırı

İfadesi ortaya çıktı

Sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında kıran holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.



Derbinin faili yaptığı savunmada, korner direğiyle kalecinin kafasını kırmasının bilinçli bir şey olmadığını, kayınbiraderini görmek istediği için karşı tribüne doğru gittiğini söyledi.

"Kayınbiraderimi görmek için gittim"

Mehmet Nihat Aydın ifadesinde, "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Eklemek istediğim başka husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum." dedi.





Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







