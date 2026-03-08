Jayden Oosterwolde, 100. maçına kaptan çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Samsunspor müsabakasıyla sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı.
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçla birlikte Fenerbahçeli Jayden Oostwerwolde 'dalya' dedi.
Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giymişti.
Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aştı.
Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktığı Samsunspor mücadelesinde ilk kez Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahada yer aldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi