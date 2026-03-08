Jayden Oosterwolde, 100. maçına kaptan çıktı

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçla birlikte Fenerbahçeli Jayden Oostwerwolde 'dalya' dedi.

Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giymişti.

Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aştı.

Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktığı Samsunspor mücadelesinde ilk kez Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahada yer aldı.