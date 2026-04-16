Jayden Oosterwolde, A Milli Takım üstüyle paylaşım yaptı

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Oosterwolde, A Milli Takım antrenman üstüyle çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

OOSTERWOLDE'DEN MİLLİ TAKIM SÜRPRİZİ

Hollandalı oyuncu, paylaşımının ardından kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntünün kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından "Bu kare, Hollandalı oyuncunun Türkiye'yi seçebileceğine dair bir işaret mi?" yorumları yapıldı.

Öte yandan Ocak 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan, hırsı ve fiziksel kapasitesiyle ön plana çıkan 22 yaşındaki savunmacının, Türk Milli Takımı forması giyebilmesi için FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) kuralları gereği belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

MİLLİ TAKIM İÇİN '5 YIL' ŞARTI

Hollanda Milli Takımı’nda henüz alt yaş kategorileri ve A takım seviyesinde maça çıkmayan Oosterwolde'nin, A Milli Futbol Takımı için mücadele etme şansı bulunuyor.

"Bir futbolcunun sonradan vatandaşlık bağıyla başka bir ülkenin milli takımında oynayabilmesi" için kesintisiz olarak en az 5 yıl o ülkede ikamet etmesi ve profesyonel futbol oynaması gerekiyor.