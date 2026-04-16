Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 18 Nisan Cumartesi, 19 Nisan Pazar ve 20 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.
30. HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'de 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak
19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa - Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor - Başakşehir: Alper Akarsu
20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan