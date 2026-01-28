Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi: FCSB maçı kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçe, Avrupa Ligi maçında yarın FCSB ile karşılaşacak. Jhon Duran, sakatlığı dolayısıyla kadroda olmayacak. Diğer yandan Duran'a gelen transfer teklifi sonrası yapılan açıklama sarı-lacivertli taraftarlar arasında "Ayrılıyor mu?" yorumlarına neden oldu.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, FCSB maçında Jhon Duran'ı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkardı.

Transfer teklifi sonrası Duran'ın takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlar başladı.

Oyuncunun temsilcisi, Fenerbahçe yönetimiyle temas kurarak teklifi değerlendirmelerini bekliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran'la ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI Antrenmanda ayağına darbe alan Jhon Duran, FCSB maçı kadrosundan çıkarıldı. Hafif ağrı hisseden Duran, teknik heyet ve sağlık heyetinin verdiği kararla Bükreş deplasmanında olmayacak. TEKLİF GELDİ: SAKATLIK AÇIKLAMASI ŞÜPHELENDİRDİ Öte yandan Jhon Duran'ın bir anda sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılması bazı Fenerbahçeli taraftarlarca 'takımdan ayrılacak' iddialarını beraberinde getirdi. Yağız Sabuncuoğlu, Jhon Duran için teklif geldiğini ve Duran'ın temsilcisinin gelen teklifin ardından Fenerbahçe yönetimi ile temas kurduğunu belirtti. Haberde, oyuncu tarafının Fenerbahçe'nin kararını beklediği ifade edildi. Ayrılığa onay verilmesi durumunda Duran'ın kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı konuşulmaya başladı. Eshspor Haberleri Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı

Andre Onana, Inter’e transfer ihtimaliyle gündemde

Galatasaray, Pape Gueye ile prensipte anlaştı