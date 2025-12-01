Jota Silva: 3-4 farklı kazanabilirdik

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşısında ikinci golü atan Jota Silva, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"3-4 FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Jota Silva, takım arkadaşlarını överek şöyle dedi:

"3 puandan dolayı mutluyum. Kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığını kazanmalıyız. Biz bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz. Maçı kontrol ettik ama bazı bölümlerde daha iyi olabilirdik. 3-4 farklı kazanabilirdik. Kalitemizle beraber kazanma alışkanlığımızı kazanmak istiyoruz."