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    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü

    TFF 1.Lig 2022-2023 ilk hafta açılış mücadelesinde Samsunspor Altay'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlılarda ise Murat Uluç, kulüpteki transfer yasağı nedeniyle 3 yıl sonra futbola geri döndü.
    • 13.08.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 10:34
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    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü

    TFF 1.Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında Smasunspor deplasmanda Altay'ı 2-0 ile geçmeyi başardı. Her 2 yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzanan Karadeniz ekibinde, goller 25. dakikada Harris ve 88. dakikada Ahmet Sagat'tan geldi.

    Bu karşılaşmayla beraber TFF1. Lİg'de ilk kez VAR sistemi uygulandı. Bu sezon deplasman seyirci yasağının kalkmasının ardından Smasunspor taraftarları statta yerlerini aldı.

    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü #1

    Murat Uluç 3 yıl sonra döndü

    Altay forması ile 2019'da futbola veda eden Murat Uluç, siyah-beyazlı ekipteki transfer yasağı nedeniyle 3 yıl sonra futbola geri döndü.

    İzmir ekibinin 17 Mayıs 2019’da 1’inci Lig’de evinde oynadığı Elazığspor maçında kariyerini noktalayan 41 yaşındaki forvet, bu sezon sürpriz bir kararla Altay’daki antrenörlük lisansını iptal edip futbolcu olarak sahalara geri döndü.

    Jübile yapan Murat Uluç, 3 yıl sonra futbola geri döndü #2


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