Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

MAÇIN SON ANLARINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının son anlarında sarı lacivertli tribünlerle kavga etti.

90+5'te Sidiki Cherif'in golünün ardından Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında önce sözlü dalaşma yaşandı. Ardından tartışma daha ateşli bir hal aldı. Yüksel Yıldırım'ın da artan hiddetinin ardından locadaki diğer insanlar araya girdi.

O bölüme giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da olayların büyümesini engelledi.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Yıldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Yüksel Yıldırım, "Söyleyecek çok şey var ama değmez. Hakem ikinci yarıda takdir haklarının hepsini bize karşı kullandı. Kimse Anadolu takımlarının İstanbul'dan puan almasını istemiyor." dedi.

"OFSAYTIMSI GOL YEDİK"

Yıldırı şöyle dedi:

"Fenerbahçe bastıracaktı biliyorduk ama son dakikaya kadar, 89'a kadar idare ettik. Orada ofsaytımsı bir gol yedik. Üçüncü golde, aynı Samsun'da bizim attığımız ve ofsayttan iptal ettikleri aynı golü Fenerbahçe attı ve sayıldı. Bizim golümüz sayılmadı. Maç 3-2 bitti. Mağlubiyeti hak etmedik. En kötü 2-2 olmalıydı, bana sorsan biz bu maçı 4-2 almalıydık. Goller kaçırdık, sağlık olsun."

TARAFTARLARLA YAŞADIĞI DİYALOG

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Devre arasında Fenerbahçeliler hakemin boğazına sarılmış diye laflar geldi, bilmiyorum, gözümle görmedim. Hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum! Tribünde söyledi arkadaşlar." dedi.

Taraftarlar ile yaşadığı tartışmaya değinen Samsunspor Başkanı Yıldırım, "Sadettin Saran'a çok teşekkür ederim. Bana edilen küfürler, hakaretler sonrası geldi bana destek oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Samsunspor'un böyle güzel oynamasını hazmedemediler!" dedi.

Yıldırım, "Fenerbahçeli bir taraftar bana 'Sen şikecisin. Galatasaray'a böyle oynamıyorsun, Fenerbahçe'ye böyle oynuyorsun. Hadi git Galatasaray'a da böyle oyna' dedi. 'Sen maç satıyorsun' deyince ben çıldırdım; parmak salladım, küfür ettim. Açık ve net söylüyorum." diye konuştu.

Samsunspor Başkanı Yıldırım, "Fenerbahçeliler size kırgın." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Bana ne ya! Bana ne! Karşılarında Yüksel Yıldırım var saygı gösterecekler. Ben kaybetmişim tebrik ediyorum." dedi.

Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe kaç sezondur Galatasaray'ın önüne geçemedi, bu benim suçum mu?" sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE'NİN İÇİNDEN GEÇERDİK"

Yüksel Yıldırım, "Perşembe günü Avrupa'da çok önemli maçımız var. Hoca bu yüzden bir süreden sonra oyuncuları dinlendirmek için değişiklikler yaptı. Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, taraftarla yaşadığı diyalog için, "Onlar bana söylediği sözleri geri alsınlar, özür dilesin, ben de alayım." dedi.

SAMSUNSPOR'DAN TEPKİ

Samsunspor da Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan paylaşımlar yaptı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Samsunspor'un paylaşımında, "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." denildi.

Karadeniz ekibi ayrıca maçtan iki anın videosunu paylaştı.