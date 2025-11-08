Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a 5 attı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftası dev bir maça sahne oldu.

Gabor Gallai yönetimindeki Galatasaray ile Sarp Yiğit'in çalıştırdığı Beşiktaş, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada kazanan, ev sahibi takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 5-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY FARKLI KAZANDI

Derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı.

Takımlar ilk 30 dakikalık zaman diliminde pozisyon bulmakta güçlük çekti.

Sonrasında oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32. dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım, 39. dakikada ise Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Marta Cintra ile 45+1. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı düşük tempoda bir oyuna sahne olurken sarı-kırmızılı takım, 76. dakikada Ngah Manga'nın ceza sahası içinden bulduğu golle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Manga ile 90+1. dakikada kontrataktan bir kez daha ağları havalandıran Galatasaray, skoru 5-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, derbiyi 5-0 kazandı.

7'DE 7 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, bu sezonki tüm maçlarını kazandı ve 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligde 2 galibiyeti bulunan ve 3 puan hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Galatasaray, Yüksekovaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Bornova HİTAB ile karşı karşıya gelecek.